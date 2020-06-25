Ünlü ekonomist canlı yayında üstüne basa basa uyardı! Altın alacaklar dikkat
Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, katıldığı bir televizyon programında altın ve gümüş konusunda yatırım yapacak olanlara önemli bir uyarıda bulundu.
Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, altın ve gümüş konusunda yatırım yapanların üzülmeyeceğini söyledi.
Beyaz Tv'de Her Açıdan programına katılan Kaan Sarıaydın, 'Altın ve gümüş kimseyi üzmeyecek. Daha ne diyeyim? Bu cümleden sonra bana artık sormayın. Özgür iradeni kullan. Zaten sana geliyor" ifadelerini kullandı.