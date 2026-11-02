400 yıllk su değirmeni ile köylüler yaptı: Susam tahine dönüştürülüyor! En iyisi olmaya aday

Ailesine ait tarlada susam hasadı yapan çiftçi Mehmet Turan, üretim sürecinin haziran ayının başlarında ekimle başladığını belirterek, susamların olgunlaşana kadar 4-5 kez sulandığını ve düzenli bakımdan geçirildiğini söyledi. Ulaşımın ve arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle ekimden hasada kadar birçok işlemi elle gerçekleştirdiklerini ifade eden Turan, üretimin oldukça zahmetli olduğunu dile getirdi. Hasadın ardından susamların bir ila iki hafta boyunca güneşte kurutulduğunu anlatan Turan, kuruyan susamların elle çırpılarak tanelerinin ayrıldığını, ardından temizlenerek taş değirmenlerde öğütüldüğünü kaydetti. Turan, geleneksel yöntemlerle ürettikleri tahinin hem Türkiye’de hem de yurt dışında alıcı bulduğunu belirterek, yıllardır sürdürülen bu üretim geleneğinin bölge ekonomisine de katkı sunduğunu ifade etti. Yaklaşık 400 yıllık tarihi su değirmeninde öğütülen susamlar, Çukurca’nın meşhur tahinine dönüşürken, Kazan Vadisi’nde sürdürülen geleneksel tarım kültürü de gelecek kuşaklara aktarılmaya devam ediyor.