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400 yıllk su değirmeni ile köylüler yaptı: Susam tahine dönüştürülüyor! En iyisi olmaya aday

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400 yıllk su değirmeni ile köylüler yaptı: Susam tahine dönüştürülüyor! En iyisi olmaya aday

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bulunan Kazan Vadisi’ndeki 400 yıllık su değirmeninde en iyi olmaya aday susamlar, yaklaşık 400 yıllık tarihi su değirmeninde öğütülerek meşhur Çukurca tahinine dönüştürülüyor. Köylerde tarımsal üretim geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

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Foto - 400 yıllk su değirmeni ile köylüler yaptı: Susam tahine dönüştürülüyor! En iyisi olmaya aday

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bulunan Kazan Vadisi’ndeki köylerde susam hasadı başladı. Çiftçilerin imece usulüyle topladığı susamlar, yaklaşık 400 yıllık tarihi su değirmeninde öğütülerek meşhur Çukurca tahinine dönüştürülüyor.

#2
Foto - 400 yıllk su değirmeni ile köylüler yaptı: Susam tahine dönüştürülüyor! En iyisi olmaya aday

Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinin Kazan Vadisi’ndeki köylerde tarımsal üretim geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Yaz aylarında tarlalara ekilen susamlar, ekim ve kasım aylarında olgunlaşarak hasat edilmeye başlandı.

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Foto - 400 yıllk su değirmeni ile köylüler yaptı: Susam tahine dönüştürülüyor! En iyisi olmaya aday

Engebeli arazi yapısı ve yüksek dağlarla çevrili bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar, susam hasadını imece usulüyle gerçekleştiriyor. Büyük ölçüde insan gücüne dayalı yöntemlerle yapılan hasat, zahmetli sürecine rağmen geleneksel üretim kültürünü ayakta tutuyor. Çukurca’nın verimli topraklarında susamın yanı sıra maş fasulyesi, pirinç, nar, incir gibi birçok ürün yetiştiriliyor. Bölgenin Akdeniz iklimine uygun yapısı, farklı tarım ürünlerinin yetişmesine imkân sağlıyor.

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Foto - 400 yıllk su değirmeni ile köylüler yaptı: Susam tahine dönüştürülüyor! En iyisi olmaya aday

Ailesine ait tarlada susam hasadı yapan çiftçi Mehmet Turan, üretim sürecinin haziran ayının başlarında ekimle başladığını belirterek, susamların olgunlaşana kadar 4-5 kez sulandığını ve düzenli bakımdan geçirildiğini söyledi. Ulaşımın ve arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle ekimden hasada kadar birçok işlemi elle gerçekleştirdiklerini ifade eden Turan, üretimin oldukça zahmetli olduğunu dile getirdi. Hasadın ardından susamların bir ila iki hafta boyunca güneşte kurutulduğunu anlatan Turan, kuruyan susamların elle çırpılarak tanelerinin ayrıldığını, ardından temizlenerek taş değirmenlerde öğütüldüğünü kaydetti. Turan, geleneksel yöntemlerle ürettikleri tahinin hem Türkiye’de hem de yurt dışında alıcı bulduğunu belirterek, yıllardır sürdürülen bu üretim geleneğinin bölge ekonomisine de katkı sunduğunu ifade etti. Yaklaşık 400 yıllık tarihi su değirmeninde öğütülen susamlar, Çukurca’nın meşhur tahinine dönüşürken, Kazan Vadisi’nde sürdürülen geleneksel tarım kültürü de gelecek kuşaklara aktarılmaya devam ediyor.

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