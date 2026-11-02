İmam hatip okullarının 75. yılına özel ebru atölyesi düzenlendi
Eyüpsultan Önder İmam Hatipliler Derneği (ESÖNDER), imam hatip okullarının kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla öğretmenlere özel ebru atölyesi düzenledi.
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Eyüpsultan Önder İmam Hatipliler Derneği (ESÖNDER), imam hatip okullarının kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla öğretmenlere özel ebru atölyesi düzenledi.
Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenler, ebru sanatçısı Zeliha Karacif'in rehberliğinde geleneksel Türk sanatlarından ebruyu deneyimleme fırsatı buldu.
ESÖNDER Başkanı Ahmet Soytürk, imam hatip okullarının 75 yıllık eğitim birikiminde öğretmenlerin büyük emeği bulunduğunu belirtti.
Soytürk, "İmam hatip okullarımızın 75 yıllık geçmişinin en büyük mimarları fedakâr öğretmenlerimizdir. Bu anlamlı yıl dönümünde öğretmenlerimize vefamızı göstermek istedik. Ebru sanatı gibi öğretmenlik de sabır, emek ve sevgi gerektiriyor. Bu etkinlikle hem kültürel değerlerimizi yaşatmayı hem de öğretmenlerimize teşekkür etmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı. Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nazım Yazıcı da etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Öğretmenlerimizi sanatla buluşturan ESÖNDER'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
"75 yıla bir iz" "Hocalarımıza özel bir teşekkür, 75 yıla bir iz" temasıyla düzenlenen etkinlikte, imam hatip okullarının 75 yıllık eğitim yolculuğuna katkı sunan öğretmenlere duyulan vefa, sanat aracılığıyla ifade edildi. ESÖNDER'in öncülüğünde düzenlenen ebru atölyesi, imam hatip camiasının 75 yıllık eğitim yolculuğuna katkı sunan öğretmenlere duyulan vefanın sanat aracılığıyla ifade edildiği özel bir buluşma oldu.
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