İmam hatip okullarının 75. yılına özel ebru atölyesi düzenlendi

Soytürk, "İmam hatip okullarımızın 75 yıllık geçmişinin en büyük mimarları fedakâr öğretmenlerimizdir. Bu anlamlı yıl dönümünde öğretmenlerimize vefamızı göstermek istedik. Ebru sanatı gibi öğretmenlik de sabır, emek ve sevgi gerektiriyor. Bu etkinlikle hem kültürel değerlerimizi yaşatmayı hem de öğretmenlerimize teşekkür etmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı. Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nazım Yazıcı da etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Öğretmenlerimizi sanatla buluşturan ESÖNDER'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.