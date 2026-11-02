Görev tamamlandı: Tam 378 gün sonra dışarı çıktılar!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta olası bir insanlı keşif görevine hazırlık için gerçekleştirdiği ikinci simülasyon görevi CHAPEA 2'ya (Crew Health and Performance Exploration Analog) katılan dört kişilik ekip, 378 gün sonra dış dünyayla yeniden buluştu. CHAPEA 2 projesine sağlık görevlisi olarak görev yapan Ellen Ellis, cumartesi günü üç ekip arkadaşıyla birlikte yaşam alanından çıktıktan sonra "Kendi özgür irademizle tutsaklık altında yaşayan analog astronotlar olarak gerçekten zorlu bir yılı geride bıraktık." dedi.