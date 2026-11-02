Görev tamamlandı: Tam 378 gün sonra dışarı çıktılar!
NASA'nın insanlı Mars görevi için 3D yazıcı ile hazırladığı 158 metrekarelik simülasyonda 378 gün boyunca tecritte yaşayan dört kişilik ekip, "Dünyaya" döndü.
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NASA'nın insanlı Mars görevi için 3D yazıcı ile hazırladığı 158 metrekarelik simülasyonda 378 gün boyunca tecritte yaşayan dört kişilik ekip, "Dünyaya" döndü.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta olası bir insanlı keşif görevine hazırlık için gerçekleştirdiği ikinci simülasyon görevi CHAPEA 2'ya (Crew Health and Performance Exploration Analog) katılan dört kişilik ekip, 378 gün sonra dış dünyayla yeniden buluştu. CHAPEA 2 projesine sağlık görevlisi olarak görev yapan Ellen Ellis, cumartesi günü üç ekip arkadaşıyla birlikte yaşam alanından çıktıktan sonra "Kendi özgür irademizle tutsaklık altında yaşayan analog astronotlar olarak gerçekten zorlu bir yılı geride bıraktık." dedi.
Ekibin diğer üyeleri görev komutanı Ross Elder, bilim sorumlusu Matthew Montgomery ve uçuş mühendisi James Spicer'dı. Tecritten çıktıktan sonra konuşan Elder, "Mars'a gitmenin riskleri büyük. Ancak anlayış, güçlü bir vizyon ve liderlik, yaratıcılık, azim, sıkı çalışma ve sağlam bir temel sayesinde insanları Mars'a gönderme hedefi yalnızca ulaşılabilir değil, aynı zamanda kaçınılmaz." dedi.
158 METREKARELİK BİR ORTAMDA KALDILAR Dört kişilik ekip, 19 Ekim 2025'te 158 metrekarelik, 3D yazıcı teknolojisiyle inşa edilmiş yaşam alanına girdi. Ekip, simüle edilmiş Mars toprağında bitki yetiştirmek ve gezegenler arası iletişimde yaşanan gecikmeleri taklit etmek için NASA yetkilileriyle gecikmeli iletişim kurmak gibi görevleri yerine getirdi. NASA, bu görevlerden elde edilen verilerle astronotların Dünya'nın ötesindeki uzun süreli uzay görevlerinde günlük yaşamın rutinlerine ve zorluklarına nasıl uyum sağladığını anlamayı amaçlıyor.
Bu, NASA'nın ikinci CHAPEA göreviydi. İlk görevde de dört kişilik başka bir ekip, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan 378 gün boyunca Johnson Uzay Merkezi'nde tecrit altında yaşamıştı. Yıllardır Mars'ı robotik keşif araçları ve yörünge araçlarıyla araştıran NASA, 2030'lu yıllarda insanlı görev gerçekleştirmeyi hedefliyor.
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