Ünlü doktordan iğrenç taciz skandalı!
İstanbul Beşiktaş’ta bulunan özel hastaneye muayene olmak için giden kadın sporcu, ünlü profesör R.S. hakkında taciz ihbarında bulundu. Ünlü doktor, sporcunun vücut dokunulmazlığını hiçe sayarak iğrenç hamlelerde bulundu. Kadın sporcu "Kadınsal bir rahatsızlığım vardı. Vücut dokunulmazlığımı ihlal edip taciz içerikli yaklaşımlarda bulundu. Psikolojim bozuldu. Günlerce ağladım" ifadelerinde bulundu.
İstanbul’da özel bir hastaneye giderek muayene olmak isteyen kadın, muayene sırasında doktor tarafından tacize uğradığını iddia etti. Sporcu kadın, cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle savcılığa başvurarak ünlü doktor hakkında şikayette bulundu.
İstanbul’da ünlü doktordan çirkin hareketler
Mağdur kadın “Taciz içerikli yaklaşımlarla karşılaştım. O sırada doktorun nefes alışverişi hızlandı. Durumu anlayınca hemen kıyafetlerimi giyerek oradan ayrıldım. Eve gidince saatlerce ağladım. Psikolojik travma yaşadım"
Muayene olmak için hastaneye giden kadın, yaşadığı bu tatsız olay sebebiyle psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını ifade etti.
Şikayet üzerine ifadesi alınan Prof. R.S ise yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek iddiayı reddetti.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.