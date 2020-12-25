  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ünlü doktordan iğrenç taciz skandalı!
Gündem

Ünlü doktordan iğrenç taciz skandalı!

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan özel hastaneye muayene olmak için giden kadın sporcu, ünlü profesör R.S. hakkında taciz ihbarında bulundu. Ünlü doktor, sporcunun vücut dokunulmazlığını hiçe sayarak iğrenç hamlelerde bulundu. Kadın sporcu "Kadınsal bir rahatsızlığım vardı. Vücut dokunulmazlığımı ihlal edip taciz içerikli yaklaşımlarda bulundu. Psikolojim bozuldu. Günlerce ağladım" ifadelerinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 12:12:00 -
Ünlü doktordan iğrenç taciz skandalı!

İstanbul’da özel bir hastaneye giderek muayene olmak isteyen kadın, muayene sırasında doktor tarafından tacize uğradığını iddia etti. Sporcu kadın, cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle savcılığa başvurarak ünlü doktor hakkında şikayette bulundu.

İstanbul’da ünlü doktordan çirkin hareketler

Mağdur kadın “Taciz içerikli yaklaşımlarla karşılaştım. O sırada doktorun nefes alışverişi hızlandı. Durumu anlayınca hemen kıyafetlerimi giyerek oradan ayrıldım. Eve gidince saatlerce ağladım. Psikolojik travma yaşadım"

Muayene olmak için hastaneye giden kadın, yaşadığı bu tatsız olay sebebiyle psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını ifade etti.

Şikayet üzerine ifadesi alınan Prof. R.S ise yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek iddiayı reddetti.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi! HDP'li Günay da 'kadın hakkı savunuculuğuna' sığınıyor
Siyaset

Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi! HDP'li Günay da 'kadın hakkı savunuculuğuna' sığınıyor

Kendisini kadın hakkı savunucusu olarak pazarlayan HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, terör örgütü PKK'nın taciz ve tecavüzde bulunduğu kad..
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı
Gündem

Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 13 il için fırtına uyarısında bulundu.
Dünyayı tedirgin etmişti! Koronanın yeni türüne karşı müjdeyi açıkladılar
Spor

Dünyayı tedirgin etmişti! Koronanın yeni türüne karşı müjdeyi açıkladılar

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Moderna, ürettikleri koronavirüs aşısının İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün dah..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay