Ünlü doktordan flaş 'aşı' çıkışı! Etkinliğini ispat edene para ödülü verecek

16 Aralık 2020 Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2'nci kesim açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

'Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır'

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2017’den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye Türkiye’den başka bu yaptırım yani bu CAATSA uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir. Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır." dedi.

Bahçeli: ABD 1975'ten beri böyle bir yanlışın faili olmamıştır

ABD'nin yaptırım kararına ilişkin bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "Bu yaptırımlar utancın ve uyuşmuş aklın tezahürüdür. MHP, yaptırım kararlarını reddetmekle birlikte kınamaktadır. Bugüne kadar bir NATO müttefikine yaptırım uygulanmamıştı. 1975’ten beri ABD böyle bir yanlışın faili olmamıştı." dedi.

15 Aralık koronavirüs verileri

15 Aralık Salı gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Buna göre; son 24 saatte 206 bin 190 test yapıldı. 32 bin 102 yeni vaka, 5 bin 105 de yeni hasta tespit edildi. 15 Aralık Salı günü 235 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

'Usülüne göre izole edilmiş koronavirüsü gösterebilene 50 bin dolar vereceğiz'

'Bulaşma Efsanesi' kitabının yazarı Dr. Thomas Cowan koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cowan, "Topladığımız 100 bin dolarımız var. Usülüne göre izole edilmiş koronavirüsü gösterebilen çıkarsa 50 binini vereceğiz. Ve herhangi bir hayvanda tespit edildiğini ıspatlayabilirlerse 50 bin dolar daha vereceğiz." diye konuştu.