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Gündem Ünlü dizinin oyuncusu da depremde hayatını kaybetti
Gündem

Ünlü dizinin oyuncusu da depremde hayatını kaybetti

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Şermin karakterini canlandıran oyuncu Emel Atıcı’nın depremde vefat ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 12:31:00 -
Ünlü dizinin oyuncusu da depremde hayatını kaybetti

Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide rol alan oyuncu Emel Atıcı'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirdiği açıklandı. Kahreden haberi dizinin yapımcı şirketi duyurdu. Tims&B adlı şirketten yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı: “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde bir zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz."

 

 

 

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