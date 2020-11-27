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Dünya Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı
Dünya

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, son yaptığı paylaşımda Akdeniz bölgesini işaret ederek tedirgin eden bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 12:39:00 - 2020-11-27 12:43:25
Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı

İzmir depreminden günler önce sosyal medyadan bazı uyarılarda bulunan Hollandalı dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Malatya'da bugün meydana gelen 4,7 şiddetindeki deprem öncesi konuşan Frank Hoogerbeets, 7,5 üzerindeki deprem için uyarıda bulundu.

Hoogerbeets, "Güney Türkiye, Batı Suriye ve Lübnan, bazıları 100 yıldan uzun süredir büyük depremler yaşamamış. Buralar, deprem riski yüksek topraklardır. Bu bölgedeki büyüklük 7,5'ten fazla olabilir" dedi.

Hollandalı ismin işaret ettiği bölgede deprem olması durumunda bütün Türkiye'nin etkileneceği ifade ediliyor.

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