Ünlü çizgi film tasarımcısı Stephen Hillenburg hayatını kaybetti

Türkiye’de de yayınlanan ‘Sünger Bob’ çizgi filminin tasarımcısı Stephen Hillenburg, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Hillenburg’un ölüm nedeninin, geçen yıl yakalandığını duyurduğu motor nöron hastalığı ALS olduğu öğrenildi.

Dünya çapında oldukça popüler olan çizgi filmi yayınlayan kanaldan yapılan açıklamada, “Bugün Hillenburg’un hayatı ve eserlerine hürmet için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz” ifadesi kullanıldı .

1999’dan bu yana 200 bölümden fazla yayınlanan ‘Sünger Bob’, Hillenburg’un yönetmenliğinde 2004’te sinemeya uyarlandı, ayrıca Broadway’de sahnelendi. Müzikal bu yılın başında Tony Ödülü’ne değer görüldü.

Stan Lee de 13 Kasım'da hayatını kaybetmişti

Örümcek Adam’dan X-Men’e, Thor’dan Iron Man’e birçok kahramanı tasarlayan yazar, editör, yayıncı ve yapımcı Stan Lee de, geçtiğimiz 13 Kasım'da 95 yaşında California’da hayatını kaybetmişti.