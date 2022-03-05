Ünlü çift, çok fena dolandırıldı

Oyunculuğa ara verip sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Ceyda Kasabalı ve eşi Fırat Albayram, geçtiğimiz gün Paris'e gitti. Paris sokaklarında dolaşan çift, sokak satıcısı bir adam tarafından dolandırıldı.

Paris'e giden çift, önce bir mağazada kartlarının bloke edilmesinden dolayı az bir miktarla turlarına devam ettiler.

Çiftin dikkatini Eyfel Kulesi'nin altında toplarla oyun oynayan bir adam çekti. Ertafındaki adamların sürekli oyunu kazandılarını gören çift, oyuna dahil olmak istedi.

Ellerinde cüzi bir miktardaki parayı adama veren Ceyda Kasabalı, oyunu kaybetti. O sıra da şoke olan eşi Fırat Albayram, son paralarının da gittiğine dair video çekti.

Ancak çift daha sonra satıcının etrafındakilerinin arkadaşı olduğunu dikkat çekmek için kazanma numarası yaptıkları öğrenildi. 150 Euro kaybeden çift, yaşadıkları şoku uzun süre atamadı.