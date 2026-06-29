Yetiştirdiği fideleri ücretsiz dağıtıyor! Ata tohumlarını memleket meselesi yaptı

Ata tohumlarından yetiştirdiği fideleri çoğaltmak için torf ile yanmış çiftlik gübresini karıştırarak özel bir harç hazırladığını anlatan Öksüz, "Bu seramızı depo olarak kullanıyoruz. Diğer seralarda yastık fideleri yaptım. Burada ise viyol fide örneğini göstermek istedim. Mart ayının 15’inde yerli, ata tohumlarını viyollere ektik. Bir torba torfa dört torba yanmış çiftlik gübresi katarak harcı hazırladık. Şu anda fidelerimiz hazır. Viyolde yetişen fideler, toprağı ve köküyle birlikte dikildiği için daha sağlıklı oluyor. Amacımız ata tohumlarının devamını sağlamak" dedi.