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Yetiştirdiği fideleri ücretsiz dağıtıyor! Ata tohumlarını memleket meselesi yaptı

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Yetiştirdiği fideleri ücretsiz dağıtıyor! Ata tohumlarını memleket meselesi yaptı

Bayburt Aslandede köyünde yaşayan 76 yaşındaki çiftçi İsmail Öksüz, ata tohumlarından yetiştirdiği mısır, domates, fasulye, biber ve bal kabağı fidelerini isteyen vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

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Foto - Yetiştirdiği fideleri ücretsiz dağıtıyor! Ata tohumlarını memleket meselesi yaptı

Bayburt’ta 76 yaşındaki çiftçi İsmail Öksüz, ata tohumlarını yaşatmak için küçük serasında örnek bir üretim çalışması yürütüyor. Yarım asrı aşkın zamandır sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan Öksüz, depo olarak kullandığı küçük serasında viyollerde yetiştirdiği fidelerin bakımını titizlikle sürdürüyor. Üzerini kat kat örttüğü viyollerin sulamasını düzenli yapan, nem oranını sürekli kontrol eden Öksüz, mısır, domates, fasulye, biber ve bal kabağı gibi birçok ürünü ata tohumlarından yetiştiriyor. Organik üretim yapan Öksüz, elde ettiği ürünleri hem ailesinin tüketimine sunuyor hem de satarak ata tohumlarının daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor. Öksüz, asıl amacının yerli tohumu çoğaltmak olduğunu bildirdi.

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Foto - Yetiştirdiği fideleri ücretsiz dağıtıyor! Ata tohumlarını memleket meselesi yaptı

Viyollerde yetiştirilen fidelerin köklerinin birbirine dolaşmadan, toprakla birlikte sağlıklı şekilde geliştiğini belirten Öksüz, bu yöntemin klasik yastık fidelere göre önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

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Foto - Yetiştirdiği fideleri ücretsiz dağıtıyor! Ata tohumlarını memleket meselesi yaptı

Ata tohumlarından yetiştirdiği fideleri çoğaltmak için torf ile yanmış çiftlik gübresini karıştırarak özel bir harç hazırladığını anlatan Öksüz, "Bu seramızı depo olarak kullanıyoruz. Diğer seralarda yastık fideleri yaptım. Burada ise viyol fide örneğini göstermek istedim. Mart ayının 15’inde yerli, ata tohumlarını viyollere ektik. Bir torba torfa dört torba yanmış çiftlik gübresi katarak harcı hazırladık. Şu anda fidelerimiz hazır. Viyolde yetişen fideler, toprağı ve köküyle birlikte dikildiği için daha sağlıklı oluyor. Amacımız ata tohumlarının devamını sağlamak" dedi.

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Foto - Yetiştirdiği fideleri ücretsiz dağıtıyor! Ata tohumlarını memleket meselesi yaptı

Yaptığı çalışmayı 'teknik tarım' olarak adlandıran, edindiği tecrübeleri çevresindeki insanlara öğretmek için kolları sıvayan Öksüz, "İnsanlara bu yöntemi göstermek, nasıl yapıldığını öğretmek istiyoruz. Bildiklerimizi kendimizle birlikte mezara götürmek istemiyoruz. Ata tohumlarını yine viyollerde fide haline getirip isteyen vatandaşlara dağıtacağız, bir kısmını da kendimiz üretimde kullanacağız" diye konuştu.

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