Yetiştirdiği fideleri ücretsiz dağıtıyor! Ata tohumlarını memleket meselesi yaptı

Bayburt’ta 76 yaşındaki çiftçi İsmail Öksüz, ata tohumlarını yaşatmak için küçük serasında örnek bir üretim çalışması yürütüyor. Yarım asrı aşkın zamandır sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan Öksüz, depo olarak kullandığı küçük serasında viyollerde yetiştirdiği fidelerin bakımını titizlikle sürdürüyor. Üzerini kat kat örttüğü viyollerin sulamasını düzenli yapan, nem oranını sürekli kontrol eden Öksüz, mısır, domates, fasulye, biber ve bal kabağı gibi birçok ürünü ata tohumlarından yetiştiriyor. Organik üretim yapan Öksüz, elde ettiği ürünleri hem ailesinin tüketimine sunuyor hem de satarak ata tohumlarının daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor. Öksüz, asıl amacının yerli tohumu çoğaltmak olduğunu bildirdi.