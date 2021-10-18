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Ekonomi Ünlü CEO'dan TCMB'ye tuhaf tavsiye: 50 milyar dolar kazandırır!
Ekonomi

Ünlü CEO'dan TCMB'ye tuhaf tavsiye: 50 milyar dolar kazandırır!

Microstrategy CEO'su Michael Saylor "Türkiye, Merkez Bankası rezervlerine 5 milyar dolarlık Bitcoin ekleyebilir ve bu 5 sene içinde 50 milyar dolar değerine yükselebilir. Bu sayede para birimlerini güçlendirebilirler" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 10:17:00 -
Ünlü CEO'dan TCMB'ye tuhaf tavsiye: 50 milyar dolar kazandırır!

Kripto para dünyasının en çok takip edilen isimlerinden olan Microstrategy CEO'su Michael Saylor katıldığı bir televizyon programında Merkez Bankası (TCMB) için ilginç bir öneride bulundu.

Konuşmasında resmi kurumların Bitcoin'e yatırım yapmasının ne kadar faydalı olduğunu belirten Saylor "Türkiye, Merkez Bankası rezervlerine 5 milyar dolarlık Bitcoin ekleyebilir ve bu 5 sene içinde 50 milyar dolar değerine yükselebilir. Bu sayede para birimlerini güçlendirebilirler" ifadelerini kullandı.

Saylor benzer bir öneriyi New York şehri için de vererek "New York 10 milyar dolar borçlanarak Bitcoin alabilir ve sonsuza kadar vergileri kaldırabilir" dedi.

7.1 milyar dolarlık Bıtcoın'i var

1989 yılında Saylor tarafından kurulan yazılım çözümleri firması Microsstrategy dünyada en çok Bitcoin'i bulunan şirket olarak tanınıyor. Firmanın son yaptığı alımlarla beraber elindeki Bitcoin'lerin adedi 114.000'e yükseldi. Bugün itibarıyla söz konusu Bitcoin'lerin toplam değeri 7.1 milyar dolar.

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