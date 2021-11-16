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Dünya Ünlü CEO’dan piyasaları endişelendiren çıkış: Kaosa neden olabilir
Dünya

Ünlü CEO’dan piyasaları endişelendiren çıkış: Kaosa neden olabilir

Teknoloji devi IBM’in CEO’su Arvind Krishna, dünya genelindeki enflasyon endişesinin kaosa neden olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 16:45:00 - 2021-11-16 16:49:03
Ünlü CEO’dan piyasaları endişelendiren çıkış: Kaosa neden olabilir

Teknoloji devi IBM’in CEO’su Arvind Krishna enflasyon endişelerinin ‘kaosa’ neden olabileceği uyarısında bulundu

IBM CEO’su Arvind Krishna enflasyon konusunda her zaman endişeli olduğunu belirterek ileride de bazı tahribatlara yol açabileceği uyarısı yaptı.

CNBC’ye konuşan Krishna ‘geceleri uykularınızı kaçıran ne var’ sorusunu “bu denli likidite ve enflasyonda yükselişe dair korkular kaosa yol açabilir” şeklinde yanıtladı. Yakın zamanda enflasyon sorununun çözülmeyeceğini belirten Krishna “ama 2022’de işletmelere etkisi olup olmayacağından emin değilim” diye konuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell enflasyondaki yükselişin gelecek sene de sürebileceğini, tedarik zinciri sıkıntılarının ise hala iyileşme göstermediğini belirtmişti. Fed daha önce artan fiyatların pandemi kaynaklı olduğunu ve tedarik zinciri sorunlarının geçici olduğunu belirtiyordu.

Kovid endişeleri

Krishna Kovid-19’da yeni bir varyantın ortaya çıkması halinde ekonomide yavaşlama olacağını ifade etti. CEO “Eğer deltadan daha kötü bir varyant ortaya çıkarsa yavaşlama geçici değil, kalıcı olur” dedi.

Krishna Kovid protokolleri ve aşılamanın virüsün etkilerini minimize ettiğini de sözlerine ekledi.

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