Ünlü CEO Kıbrıs’ta ölü bulundu

Kıbrıs Rum tarafında, UralKaliy’in eski CEO’su Baumgertner’e ait olduğu düşünülen bir ceset kayalıklarda bulundu. Günlerdir kayıp olan iş insanı için yürütülen aramalar, telefon sinyali sonrası yoğunlaştırılmıştı. Kimlik DNA testiyle netleşecek.

Kıbrıs Rum kesiminde, Rusya’nın önde gelen gübre şirketlerinden UralKaliy’in eski CEO’su Vladislav Baumgertner’in hayatını kaybettiği bildirildi. Polis kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Baumgertner’e ait olduğu düşünülen bir ceset, Sovereign askeri üssü yakınlarında, Asprom Burnu’ndaki dik kayalıklar arasında tespit edildi.

Arama çalışmaları telefon sinyaliyle yoğunlaştı

RBC’nin aktardığı bilgilere göre, Baumgertner’in cep telefonundan alınan son sinyalin söz konusu bölgeye işaret etmesi üzerine arama faaliyetleri bu noktada yoğunlaştırıldı. Limassol polisi ise bulunan cesedin kimliğinin DNA incelemesiyle netlik kazanacağını, bu nedenle henüz resmi bir teyit yapılmadığını duyurdu.

UralKaliy’i küresel arenaya taşıyan isim

1972 doğumlu Baumgertner, 2000’li yıllarda UralKaliy’i dünya çapında etkili bir şirkete dönüştüren yönetici olarak tanınıyordu. Dmitriy Ribolovlev döneminde hızlı bir yükseliş yaşayan Baumgertner, UralKaliy ile Silvinit’in birleşme sürecini yönetti, şirketi Londra Borsası’na taşıdı ve 2013’te Forbes’un en yüksek kazançlı Rus yöneticileri listesinde yer aldı.

Kıbrıs’ta kayboldu, kayalıklarda bulundu

Aynı yıl Belarus ile yaşanan ve küresel potas piyasasını sarsan kriz nedeniyle Minsk’te gözaltına alınan Baumgertner, daha sonra Rusya’ya iade edilmişti. Hakkındaki suçlamaların 2015’te düşmesiyle iş dünyasına dönen Baumgertner, Global Ports’un yönetimini üstlendi. Son yıllarda Kıbrıs’ta yaşayan iş insanından 7 Ocak’tan itibaren haber alınamıyordu.

Limassol’daki evinden ayrılırken son kez görülen Baumgertner için 10 Ocak’ta arama çalışmaları başlatıldı. Polis helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla sürdürülen operasyonlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak durduruldu. Çalışmaların 12 Ocak’ta yeniden başlamasının ardından, kayalıklarda ciddi şekilde tahrip olmuş bir ceset bulundu. Kıbrıs polisi, Baumgertner’in geçmişte Belarus’ta yargılanmış olmasının olayla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.