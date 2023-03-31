Ünlü bankadan dövizi, altını coşturacak tahmin! Mart 2023 Döviz: Euro, sterlin, gram altının, çeyrek altında, yarım altını kaç TL?

Seçime sayılı günler kala tahminler de ardı ardına geliyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Bank of America Securities Türkiye'de seçimleri kim kazanırsa kazansın dolarda yüzde 15-25 düzeyinde bir yükseliş olacağını öne sürdü.

BofA Securities ekonomist ve stratejistlerine göre tüm göstergelerin Türkiye ekonomisinden yeniden dengelenme ihtiyacına işaret ettiğini, bunun da finansal koşullarda sıkılaşma, deprem sonrası harcamalarda kayda değer bir düşüş ve Türk lirasında yüzde 15-25 arası bir değer kaybı ile sağlanabileceğine dair analizde bulundu.

ADİL DEĞER 24

Zümrüt İmamoğlu, Merveille Paja, David Hauner ve Mikhail Liluashvili imzalı ve 30 Mart tarihli kurum raporunda, gerçekleşen cari denge rakamlarının uzun vadeli normlar ile kıyaslandığı banka modelinin dolar/TL'nin adil değerini 24 seviyesi olarak gösterdiği belirtildi.

Raporda, "Bu, dolar/TL’nin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini gösteriyor çünkü para birimleri sıklıkla adil değerlerinin üzerinde işlem görürler" ifadeleri kullanıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SEÇİMİ KİM KAZANIRSA KAZANSIN DOLAR BU SEVİYEYE GELECEK

Raporda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Türk lirasının olması gerekenden daha değerli olması nedeniyle döviz kuru beklentilerimizi opsiyonlar yerine forwardlar üzerinden ifade etmeyi tercih ediyoruz. Ortodoks politikalara dönülürse ve politika faizi yüzde 50’ye çıkarsa, 10 yıllık tahvil getirisinin, bizim hesapladığımız adil değeri olan yüzde 28’i aşarak, yüzde 29-30’da tepe yapacağını düşünüyoruz. Seçimi kim kazanırsa kazansın ekonomide dengelenme için dolar/TL’de yüzde 15-25 artış gerektiğini tahmin ediyoruz."

Piyasadaki hareketlilik karşısında güvenli liman olarak görülen altın rekora imza attı. Son 2 buçuk yılın en iyi aylık performansına imza atan altın, Mart ayında yüzde 8,6 yükseliş gösterdi.

Altında mart ayında Temmuz 2020 sonrası en güçlü aylık yükseliş gerçekleşti. Artışta bankacılık krizinin etkisiyle güvenli liman olarak altının ön plana çıkması ve Fed'in parasal sıkılaştırmayı yakın zamanda sonlandıracağını yönelik beklentiler rol oynadı.

Reuters'taki habere göre külçe altın güvenli liman olması sayesinde martta yüzde 8,6 yükseldi. Mart ayına 1856 dolar seviyesinden merhaba diyen ons altın ise 1983 dolardan alıcı buluyor. Altın, Bitcoin ve teknoloji endekslerinin ardından martta en çok kazandıran üçüncü yatırım aracı oldu. İlk sırada yer alan Bitcoin martta yüzde 21,2 yükseldi.

31 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 31 Mart 2023 Döviz Kuru...

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 19,18 (Alış) - 19,19 (Satış)

EURO: 20,88 (Alış) - 20,89 (Satış)

STERLİN: 23,68 (Alış) - 23,80 (Satış)

1 DOLAR = 19,19 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

31 Mart Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.221,55

Gram altın satış: 1.221,72

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.019,00



Çeyrek altın satış: 2.036,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.039,00

Yarım altın satış: 4.072,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.053,00

Tam altın satış: 8.113,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.227,00

Cumhuriyet altını satış: 8.351,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.239,00

Ata altın satış: 8.322,00

İlginizi çekebilir→ Doları olanlar, uzman tahmini: O tarihte 25 TL olacak, zıplama olabilir! Dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Peskov, korkutan o sözleri paylaştı: Ortalığı ayağa kaldırdı! Çin’in Ukrayna planları uygulanabilir değil! Karşı çıktı → TIKLAYINIZ