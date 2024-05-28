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Ekonomi Ünlü banka petrol tahminini açıkladı
Ekonomi

Ünlü banka petrol tahminini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 19:51:00 -
Ünlü banka petrol tahminini açıkladı

İsviçre merkezli banka UBS, Brent petrol için yıl sonu tahminini açıkladı.

UBS, OPEC+'nın üretim kısıntısını uzatmasını ve Brent petrolünün yıl sonuna kadar 87 dolar civarında kalmasını beklediklerini bildirdi.

UBS yayımladığı yatırımcı notunda, "Bizim görüşümüze göre, petrol değerli bir jeopolitik hedge olmaya devam ediyor ve yıl sonuna kadar brent ham petrolünün varil başına 87 dolar civarında işlem göreceğini düşünüyoruz. OPEC+'ın mevcut ürün kesintisini en az üç ay daha uzatmasını bekliyoruz" dedi.

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