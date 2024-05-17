Ünlü banka açıkladı: Altında rekor bekleniyor!

Altın, gümüş ve platin fiyatları bu yıl şu ana kadar yükselişte ve stratejistler değerli metallerin önümüzdeki aylarda yeni rekor seviyelere ulaşmaya devam edebileceğini söylüyor.

Altın fiyatları, beklenenden daha düşük gelen ABD enflasyon verilerinin Fed'in yakın vadede faiz indirimine gitme ihtimalini artırmasının ardından, son üç haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, gümüş son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve platin de son bir yılın zirvesine tırmandı.

Saxo Bank stratejistleri yakın tarihli bir araştırma notunda altın fiyatlarının yakında 2.400 dolar seviyesini test edebileceğini, gümüşün 30 dolara kadar tırmanabileceğini ve platinin 1.130 dolara ulaşma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

BNP Paribas, gümüş fiyatlarının altından bile daha heyecan verici olabileceğini belirtirken, ROTH Capital Partners analistleri altın ve gümüş fiyatlarının önümüzdeki aylarda daha da yükseleceğini öngördüler.

ROTH Capital Partners'ın baş teknik stratejisti JC O'Hara, "Altın fiyatı şimdi daha yükseğe çıkmaya ve Nisan ayında yapılan son yüksek seviyelerden çıkmaya hazır görünüyor. Teknik olarak yukarı yönlü bir fiyat hedefini 2.600 dolar olarak belirleyebiliriz" dedi.

O'Hara gümüş için, fiyatların 30 doların üzerine çıkması halinde "35/37 dolar bölgesine kadar çok az direnç göreceğini" söyledi.

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Hollanda bankası ING'nin emtia stratejisti Ewa Manthey, bu ayın başlarında yayınladığı araştırma notunda, altın fiyatlarının bu çeyrekte "Fed'in temkinli yaklaşımını sürdürmesi ve jeopolitiğin halihazırda mevcut fiyata dahil edilmesiyle" gevşeyebileceğini söyledi.

Manthey, ING'nin altın fiyatlarının ikinci çeyrekte ons başına ortalama 2.250 dolar civarında olmasını ve 2024 ortalamasının 2.218 dolar olmasını beklediğini söyledi. Banka daha önce altın fiyatlarının yılın son üç ayında ortalama 2.300 dolarla zirve yapacağını söylemişti.