  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ünlü Azerbaycanlı şair Türkiye'de vefat etti
Gündem

Ünlü Azerbaycanlı şair Türkiye'de vefat etti

Azerbaycan’da faaliyet gösteren Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) Teşkilat Kurulu Üyesi, Dünya Avşarlar Birliği Azerbaycan temsilcisi, şair-yayıncı Şöhlat Efşar, bir organizasyona katılmak üzere geldiği Adana’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 12:24:00 -
Ünlü Azerbaycanlı şair Türkiye'de vefat etti

 Yeni Akit  Ankara 

Azerbaycanlı ünlü şair Söhlet Efşar, bir organizasyona katılmak üzere geldiği Adana’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şöhlat Efşar ve akademisyen Yakup Mahmudov'un 29 Ocak'ta Dünya Avşar Birliği'nin 6. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

TAIB kurucusu Ramin Ahmadov, Organizasyon Komitesi Başkanı akademisyen Sudeyif İmamverdiyev ve tüm üyeler, Şöhlat Efşar'ın zamansız vefatından dolayı üzüntülerini ifade ederek merhumun ailesine ve yakınlarına derin taziyelerini ilettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay