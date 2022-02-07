Ünlü Azerbaycanlı şair Türkiye'de vefat etti
Azerbaycan’da faaliyet gösteren Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) Teşkilat Kurulu Üyesi, Dünya Avşarlar Birliği Azerbaycan temsilcisi, şair-yayıncı Şöhlat Efşar, bir organizasyona katılmak üzere geldiği Adana’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Yeni Akit Ankara
Azerbaycanlı ünlü şair Söhlet Efşar, bir organizasyona katılmak üzere geldiği Adana’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şöhlat Efşar ve akademisyen Yakup Mahmudov'un 29 Ocak'ta Dünya Avşar Birliği'nin 6. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi.
TAIB kurucusu Ramin Ahmadov, Organizasyon Komitesi Başkanı akademisyen Sudeyif İmamverdiyev ve tüm üyeler, Şöhlat Efşar'ın zamansız vefatından dolayı üzüntülerini ifade ederek merhumun ailesine ve yakınlarına derin taziyelerini ilettiler.