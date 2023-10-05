Ünlü anketçi bombayı patlattı! 'İddialı konuşuyorum' diyerek İstanbul'da kazanacak partiyi duyurdu

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin geride kalmasının ardından gözler Mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi. Yerel seçim için partiler startı verirken ilginç gelişmeler de yaşanmaya başladı.

İYİ Parti başta olmak üzere altılı masanın kaybeden partileri yerel seçimde aynı sonucu almamak için kendi adaylarıyla devam etme kararı aldıklarını açıkladı. Siyasi arenada yaşanan gelişmeler sonrası Haber7 son gelişmeleri ve sonuçlarını GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ile görüştü. Yerel seçime ilişkin son verilerle ilgili bilgiler veren ve siyasi gelişmeleri değerlendiren Aktaş, herkesin merak ettiği İstanbul seçimleri için ise net konuştu.

"İmamoğlu'nun puanı çok kötü"

Genel seçimden bir yıl öncesinde başlamak kaydıyla yerel seçim çalışmaları yaptıklarını söyleyen İhsan Aktaş, hem İstanbul özelinde hem de il il araştırmalar yaptıklarını ve seçmenin iki büyük partiye çok yoğunlaştığını belirtti. Türkiye genelinde AK Parti'nin CHP'den önde gözüktüğünü ifade eden Aktaş, ilginç tespitini açıkladı.

Aktaş şu sözlere yer verdi:

"Büyükşehirde Başkan başarısı onlar yüzde 50 başarılıyız diye konuşuyorlar. Başarıyla oy verme davranışları genelde birbiriyle orantılı gitmez. Kadir Topbaş Bey'in mesela başkan başarısı yüzde 75-80'di. Şimdi ona göre İmamoğlu'nunkine baktığınız zaman bir belediye başkanı yüzde 50 başarılıyım dediğinde çok kötü bir puan aslında. Oy verenlere yakın bir kitle var. Bu sebeple başkalarının da sizi başarılı bulması gerekiyor.

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Bir önceki seçimde muhalefetin "yerel seçimlerde başarılı olursak genel seçimde AK Parti yeneriz" şeklinde bir motivasyonlarının olduğunu söyleyen anketçi, "Şimdiki de seçime giderken artık böyle bir motivasyon yok. Bu iddia da karşılıksız kaldı. Doğrudan yerelde yapıp edebildikleriyle ön plana çıkmaya çalışacaklar ki özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinde de iş yapma kültürü yok. Bu İzmir'de de aynı, İstanbul'da da aynı başka yerlerde aynı. Hatta İstanbul'da ilginç bir durum var Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyeleri çok iş yapmazdı. Fakat Kadir Bey'in yaptığı olağanüstü faaliyetler, hizmetler, oradaki açığı da kapatıyordu. Şimdi iki taraf birden iş görmez hale gelince durum iyice farklılaştı. Ortaya çıktı her şey." dedi.

"İYİ Parti'nin kararının bedelleri olacak"

İYİ Parti'nin yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararını da değerlendiren Aktaş, bu kararın bedellerinin olacağını söyledi. İttifaka girmediği takdirde İP'in belediye alamayacağını söyleyen Aktaş "Tek başına girdiği zaman da şöyle bir bedeli var; siyasal parti olmak gibi bir misyon ortaya çıkarabilir. İYİ Parti şunu fırsat bilebilir. Cumhuriyet Halk Partisi ağır bir travma geçiriyor. Bu travma bir kurultayla bitmeyecek devam edecek. Belki oradan bir destek alıp kendisine daha bir merkez parti yapabilir. Ben yüzde 100 durum netleşmedi diye düşünüyorum. Ama şartlar, tartışmalar, gerilim, İYİ Parti'yi tek başına karar almaya doğru sürüklüyor." şeklinde konuştu.

"İstanbul ve Ankara'yı yedekte tutuyorlar"

İstanbul ve Ankara konusuna da değinen Aktaş, muhalefetteki tüm partilerin bu iki büyükşehri yedekte tuttuğunu belirtti. Bu gerilimin daha süreceğini düşündüğünü söyleyen Aktaş, "Muhtemeldir ki biraz daha da devam edeceğe benziyor ama Meral Hanımın konuşması ilginçti. Hiç bu kadar iddialı ve net olmamıştı Meral Hanım. Yani biz de takip edeceğiz. Normalde bir partinin ben tek başıma seçime giriyorum dediğinde başka bir şeye ihtiyacı yoktur, kararını verir, girer. Burada bir güvensizlik Meral Hanıma karşı, belki bu güveni tesis etmeye de çalışıyor olabilir." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da ittifak olsa bile AK Parti alır"

Yerel seçimlerde İstanbul için çok net konuşan Aktaş, "İstanbul'la alakalı ittifak olduğu halde de AK Parti alır. Bu cümleyi iddialı kurayım." dedi. İttifak olmazsa muhalefet için küçük kıyametin kopacağını söyleyen Aktaş "Ankara'da da her halükarda AK Parti zorlayacak. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi bunu düşünecek durumda değil. Ittifak mı yapacağız? Ayrı mı edeceğiz? Ayrıca HDP'nin durumuna da bakmak lazım. HDP o da kararını vermedi." dedi.

CHP iş yapmadığı için genel seçim havasında götürecek

Mart seçimlerinde partilerin yol haritalarına işaret eden ünlü anketçi, CHP tarafının belediyecilikte gözle görülür bir hizmet yapmadığı için seçimi genel seçim havasında götürmek isteyeceğini, AK Parti'nin ise seçimi yerel dinamiklerle ön plana çıkaracağını belirtti.

Aktaş sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

Çünkü AK Parti yerelde genele göre daha başarılı bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi de mümkün mertebe Ulusal meselelere çekecek ama doğrusu mesela muhalefetin nasıl bir söylem kuracağını ben merak ediyorum. Çünkü ellerinde siyasal bir birikim yok, siyaset vizyonu yok. Yerelde de çok da başarılı değiller. Dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin son seçim hariç aldığı yerler İzmir'dir, Karşıyaka'ydır, Kadıköy'dür gibi yerler. Son seçimde bir ittifak başarısı ortaya koydular. Ondan önce o kaymak belediyeler dediğimiz yüzde 100 CHP'li olan sürekli kazandıkları yerleri alıyordu.

Kaynak: Haber7