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Ekonomi Ünlü analistten altın iddiası: Sene sonuna kadar...
Ekonomi

Ünlü analistten altın iddiası: Sene sonuna kadar...

Altın fiyatlarındaki gelişmeler ne yönde seyredecek? Altın yatırımcıları gelişmeleri takip ederken ünlü bir analist altın ile ilgili iddialarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 19:25:00 -
Ünlü analistten altın iddiası: Sene sonuna kadar...

Analistler, altın piyasasının hala daha yüksek fiyatlar için çok fazla potansiyeli olduğunu iddia etti. Moor Analytics’in kurucusu Michael Moor, altın fiyatları ile ilgili iddialarını paylaştı.

Moor, altından daha yüksek petrol fiyatları için daha fazla potansiyel gördüğünü söyledi. İki aylık kazançların ardından altın piyasasının teknik olarak bitkin göründüğünü ve bir düzeltme yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Moor, “Temelde geçen hafta birkaç farklı oluşumun altına düştük ve bu da 1.855 dolara düşüşü sağladı” diye konuştu.

Moor, altın üzerinde uzun vadeli yükseliş eğilimini sürdürdüğünü, fakat yatırımcıları kısa vadeli bir düzeltme konusunda da uyardığını söyledi. Moor, fiyatların ONS başına 1.850 dolar civarında desteği test etmesi nedeniyle şu anda altın konusunda tarafsız olduğunu da sözlerine ekledi.

"Altın fiyatı yuvarlanmazsa ve yükselmeye devam ederse, sene sonuna kadar sorunsuz bir şekilde 2.000 doları görebiliriz"

Moor, bir sonraki büyük destek seviyesinin 1.830 dolar ve ardından mevcut desteğin devam etmemesi durumunda ONS başına 1.816 dolar olacağını söyledi. Moor, “Bunun kısa vadeli bir düşüş düzeltmesi olması için gerçekten 1.830 doları tutmamız gerekiyor” dedi. Kriptokoin'in haberine göre; eğer altın fiyatları 1.800 doların altına gerilerse Moor, piyasanın 1.673 dolara doğru daha derin bir düzeltme yaşayacağını vurguluyor. Fakat Moor'a göre, altın fiyatı yuvarlanmazsa ve yükselmeye devam ederse, sene sonuna kadar sorunsuz bir şekilde 2.000 doları görebiliriz.

Moor, mevcut destek devam ederse altın fiyatlarının 2.192 dolara, hatta 2.312 dolara yükseldiğini görebileceğini de iddia etti. Moor, geçen yıl altın fiyatının Mart ayında ONS başına 1.500 doların altından yükseldiğini ve beş ay sonra 2.000 doların üzerinde rekor bir seviyeye ulaştığını açıkladı.

 

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