Üniversiteye yerleşip ancak kayıt yaptırmayan YKS ek yerleştirme yapabilir mi? Kimler YKS ek yerleştirme yapar kimler yapamaz?

Üniveriteyi kazanıp kayıt yapılmazsa ne olur? ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçlarını açıkladı. 2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar şimdi de üniversite kayıt tarihleriyle birlikte ÖSYM YKS ek yerleştirme ne zaman? 2021 YKS ek tercih kimler yapar? YKS ek yerleştirme kimler yapamaz? sorularını sormakta.

YKS yerleştirme sonuçları sonrası bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıtların ardından boş kontenjanlar belli olacak ve ek tercihler alınacak. İstediğim üniversiteyi kazanamadım ek tercih yapabilir miyim? sorusu gündemde. Peki kimler ek tercih yapabilir? İşte YKS 2021 ek tercih hakkında detaylar...

Üniversiteye yerleşen ancak kayıt yaptırmayanlar ek yerleştirme başvurusunda bulunur mu?

Üniversite (YKS tercihi) tercihinde bulunan bunun sonuncunda ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversite bölümününe yerleşen adaylar, kayıt yaptırmaması durumunda YKS ek tercih başvurusunda bulunamaz. İlk tercihlerde yerleşen fakat kaydını yaptırmayanlar bir sonraki YKS sınavını bekleyecek. Herhangi bir lisans programını tercih edenler ve yerleştirilenler bölüme kayıt yaptırsalar da yaptırmasalar da bir sonraki yıl sınava girdikleri takdirde puan düşüşünden etkilenirler. Aynı kural ön lisans programlarına yerleştirilen ya da kayıt yaptırılan öğrenciler için de geçerlidir.

Kimler YKS ek tercihte bulunur?

Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir. 2021 YKS ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2021 YKS’de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.

Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir. Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF’ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer. 2021 YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için 2021 YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.

Kimler YKS ek yerleştirme başvurusunda bulunamaz?

İlk tercihlerde tercih yapıp da bir üniversite bölümününe yerleşen adaylar, kayıt yaptırmaması durumunda YKS ek yerleştirme başvurusunda bulunamaz.

2021 YKS’ye girip tercih yapmaya hak kazanmasına rağmen hiç tercih yapmayan adaylar ek tercih yapamaz.

Hiç tercih yapmayan ek tercih yapabilir mi?

2021 YKS’ye girip tercih yapmaya hak kazanmasına rağmen hiç tercih yapmayan adaylar ek tercih yapamaz.

2021 YKS ek yerleştirme baraj puanı kaç?

2021 YKS ek tercihinde bulunacak adayların bir diğer merak ettiği konu ise YKS ek yerleştirme TYT, AYT baraj puanı. YKS ek yerleştirme puanına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." şeklide konuştu.