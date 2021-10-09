  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Üniversitenin hedefi ilk 500! Medeniyet dünyada ilk binde
Eğitim

Üniversitenin hedefi ilk 500! Medeniyet dünyada ilk binde

Dünyada yükseköğretim kurumlarının başarılarını değerlendiren “en itibarlı” kuruluş olarak kabul edilen Times Higher Education (THE) “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2022” sonuçlarına göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi, genel sıralamada dünya üniversiteleri arasında 801-1000 bandına yerleşirken, “atıf” kategorisinde 487. sırada konumlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 09:12:00 -
Üniversitenin hedefi ilk 500! Medeniyet dünyada ilk binde

Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik, bu sıralamaların bir gösterge olduğunu belirterek, “Dünya çapında beş kategorinin tamamında ilk aşamada ilk 500’de yer edinip bunda kalıcı olmayı hedefliyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay