Üniversitenin hedefi ilk 500! Medeniyet dünyada ilk binde
Dünyada yükseköğretim kurumlarının başarılarını değerlendiren “en itibarlı” kuruluş olarak kabul edilen Times Higher Education (THE) “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2022” sonuçlarına göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi, genel sıralamada dünya üniversiteleri arasında 801-1000 bandına yerleşirken, “atıf” kategorisinde 487. sırada konumlandı.
Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik, bu sıralamaların bir gösterge olduğunu belirterek, “Dünya çapında beş kategorinin tamamında ilk aşamada ilk 500’de yer edinip bunda kalıcı olmayı hedefliyoruz” dedi.