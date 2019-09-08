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Üniversiteli Miraç'tan kahreden haber

Kuşadası ilçesinde, üniversite öğrencisi Miraç Yıl (18), bir sitenin içindeki parka ölü bulundu.

08 Eylül 2019 Pazar 20:47
Üniversiteli Miraç'tan kahreden haber

Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu bu yıl kazanan Miraç Yıl, saat 01.30 sıralarında, Ege Mahallesi’ndeki sitenin parkında başı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Polis tarafından hastaneye kaldırılmak istenen gencin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastane morgunda savcının yaptığı incelemenin ardından Yıl’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Buradaki otopsinin ardından Yıl’ın yakınları tarafından alınan cenazesi memleketleri olan Aydın’ın Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi’ne götürülüp, bugün öğlen saatlerinde toprağa verildi.

Soruşturma başlatan polis, Miraç Yıl’ın olay günü parkta buluşup, bir süre birlikte vakit geçirdiği 4 arkadaşının ifadelerine başvurdu. Yıl’ın düşme sonucu mu yoksa başına vurulması nedeniyle mi öldüğü araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 20:47
  1. İzmir
  2. Miraç Yıl
  3. Aydın
  4. Adnan Menderes Üniversitesi

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