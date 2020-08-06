Üniversitelerin açılış tarihi belli mi?
Üniversitelerin açılış tarihi corona virüsü sürecinde birçok öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Uzaktan eğitim mi olacak sorularının cevapları milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Pandemi döneminde üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçmişti. Yeni eğitim-öğretim yılında okulların online mı, uzaktan eğitim mi olacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın yapacağı açıklama yaptı mı? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi?
2020 - 2020 eğitim öğretim yılı üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. YÖK'ten Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Yüksek Öğretim dergisinin 17'nci sayısının sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Covid-19 krizinin gerçekten yoğun yaşanılan bir insanlık trajedisi olduğunu belirten Saraç, "Ve hepimizi birçok konuda daha derin ve daha kapsamlı düşünmeye sevk ediyor. Sağlıkta ve korunmada bireyleri tehdit eden ciddi riskler, ailelerin gelirlerindeki azalmalar, ulaşım kısıtlamaları, barınma gibi temel sorunlar, 2020-2021 eğitim yılında da tüm dünyayı olduğu gibi Türk yükseköğretimini de etkileyecektir" görüşünü ifade etti.