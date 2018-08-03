Üniversitelere kıl çadırdan millet kıraaathanesi

Harran Üniversitesi (HRÜ) Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, kıraathane geleneğini gelecek nesillerle aktarmak için Millet Kıraathanesi açmaya karar verdiklerini söyledi.

Yaklaşık 30 bin kişinin eğitim aldığı üniversitede öğrencileri farklı bir atmosferde kitapla buluşturacaklarını ifade eden Taşaltın, kıraathanenin tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Taşaltın, kıraathaneyi sohbetler, dinletiler ve özel etkinliklerin yapılabileceği bir alan olarak tasarlandıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın Millet Kıraathaneleri talimatı sonrası biz de üniversite olarak harekete geçtik. Türkiye'de ilk kez bir üniversitede Millet Kıraathanesi açıyoruz. Okuma alışkanlığını kıraathane aracılığıyla artırmayı hedefliyoruz. İnternet ve cep telefonu kullanımı yaygınlaştıkça okuma alışkanlıkları azalıyor. Okumayan toplumda bilim gelişmez. Biz bu amaçla bu kıraathaneyi yaptırdık. Cumhurbaşkanımız büyük bir girişimde bulundu biz de bu girişimin yaygınlaştırılmasına üniversite olarak destek olduk."

KIL ÇADIRDAN KIRAATHANE

Kıraathaneyi kıl çadırda kurduklarını vurgulayan Taşaltın, "Kıl çadırın, hem sıcağa hem de soğuğa karşı muhafaza eden özelliği var. Bu kıraathane ayrıca otantik de bir ortam oluşturuyor. Kütüphanemiz zaten bulunuyor, bu mekan ayrıca tasarlandı. Öğrencilerimizin gelip okuma yazma alışkanlıklarını geliştirebilecekleri bir ortam sağladık. Çay ve çeşitli ikramlarımız var. Öğrencilerimizin okuma alışkanlığını geliştirecek her türlü hizmeti vermeye hazırız." diye konuştu.

Üniversite bünyesinde hizmete açılacak kıraathane öğrencileri de sevindirdi.

HRÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Muhammed Filis de üniversitede kıraathanenin açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BU TÜR ÇALIŞMALARIN YAYGINLAŞTIRLMASI GEREKİYOR

Üniversitede öğrenciler için güzel bir ortamın hazırlandığını belirten Filis, "Gidip kafeteryada çay içip, boş sohbet edeceğimize, bu kıraathaneye gelir, kitap okur, daha kaliteli vakit geçirebiliriz. Böylesi hizmetlerin üniversitelerde verilmeye başlanması, gerçekten öğrenciler açısından oldukça sevindiricidir. Hatta bir değil, iki-üç tane olsa daha iyi olur." şeklinde konuştu.

HRÜ Çevre Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ahmet Hattat ise gezdiği kıraathaneyi çok beğendiğini söyledi.

KİTAP OKUMAK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR MEKAN OLMUŞ

Mekanın öğrencilerin bilgi alışverişinde bulunmasına da katkı sağlayacağını anlatan Hattat, "Kitap okumak için çok özel ve ferah bir mekan oluşturulmuş. Bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması gerekiyor. Hem kültürel hem de sosyal anlamda öğrencilerin kaynaşması açısından oldukça başarılı bir iş olmuş. Yapanların eline sağlık." dedi.

HRÜ Osmanbey yerleşkesinde yaklaşık 250 metrekare alan üzerine kurulan kıraathane, yeni eğitim öğretim yılında üniversitelilere hizmet vermeye başlayacak.

Öte yandan, kentteki ilk kıraathane ise Eyyübiye Belediyesi tarafından tarihi Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarında yaklaşık iki ay önce açılmıştı.