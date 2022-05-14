Üniversitelerde seçmeli dersler çevrimiçi mi olacak? Seçimlik dersler online mi yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar "Uzaktan eğitimin yeni şeklini önümüzdeki günlerde inşallah üniversitelerle paylaşacağız, duyuracağız." dedi. Peki üniversite online dersleri hangileri?

Üniversitelerde seçmeli dersler çevrimiçi mi olacak?

"Çevrim içi eğitimin öğrenciler üzerinde bazı etkileri oluyor. Bunu nasıl aşabiliriz?" sorusunu Özvar, şöyle yanıtladı: "Online derslerin kampüs hayatını ikame edemeyeceğini hepimizin bilmesi lazım. Seçimlik dersler online yürüyebilir. Çünkü orada gönüllülük var. Bir de gerçekten fiziken yürütülmesi zor olan dersler olabilir. İşte onların da mutlaka online olarak yöneltilmesi lazım. Anadolu Üniversitesine imkanları dolayısıyla gelemeyecek öğrenciler olabilir. Yolculuk problemi, salgın olabilir. O zaman bence bunu çok ciddi bir şekilde uygulamaya koyabiliriz. Online eğitim artık bizim kampüs hayatımızın bir parçasıdır. Artık bunu çıkaramayız ama bunun oranını, şeklini iyi kontrol edebilmemiz lazım. Uzaktan eğitimin yeni şeklini önümüzdeki günlerde inşallah üniversitelerle paylaşacağız, duyuracağız."