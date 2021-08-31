Üniversitelerde kayıt tarihleri ne zaman 2021? 2021 üniversite elektronik kayıt tarihi ne zaman?

Üniversite kayıtları ne zaman 2021, üniversite kayıtları internet üzerinden nasıl yapılacak 2021, üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır? soruları ÖSYM tarafından 2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra merak edilir oldu. Peki üniversite kayıt için gerekli evraklar, üniversite elektronik kayıtlar için istenen belgeler neler? elektronik üniversite kaydı yapan belgeleri daha sonra mı götürecek?

2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar şimdi de üniversite kayıt tarihleriyle birlikte YKS ek yerleştirme ne zaman? 2021 YKS ek tercih kimler yapar? YKS ek yerleştirme kimler yapamaz? sorularını sormakta. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.

Üniversite elektronik kayıtlar ne zaman 2021?

Bu kapsamda 2021-YKS yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, açıklanan tarihler arasında üniversite kayıtlarını yapabilecek. YÖK"ün 2014-2015 öğretim yılından itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu elektronik kayıt (e-Kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden kolayca yapabilecek.

e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 8 Eylül 2021 tarihine kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor. Üniversite elektronik kayıt için tıklayın