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Eğitim Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim mi olacak?
Eğitim

Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim mi olacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılma tarihi, gündemde yer alan konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığının 15 Şubat'ı işaret etmesinin ardından üniversitelerin açılış tarihi de merak konusu oldu. Peki, Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? YÖK'ten açıklama...

Yeniakit Publisher
2021-01-20 20:35:00 -
Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim mi olacak?

Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, konuyla ilgili YÖK'ten açıklama geldi mi?

Üniversitelerde 2. dönem yüz yüze eğitim mi olacak?

Üniversitelerin açılabilmesi için YÖK, Bakanlıktan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında görev alan akademik ve idari personelin aşılanması için yazı gönderdi.

İşte gönderilen o yazı “ Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır” açıklaması yer aldı.Üniversitelerin açılması için henüz net bir tarih ve bilgi yer almazken vaka sayısı, aşılama çalışmalarının verimliliği, ve koronavirüs tablosundaki gidişata göre üniversitelerin açılmasına karar verilecek. 2 hafta sonra düzenlenecek Kabine Toplantısında bu konunun gündeme gelmesi öngörülüyor.

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