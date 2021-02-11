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Eğitim Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Eğitim

Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Üniversiteler açılacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada üniversiteleri ilgilendiren ifadelerde bulundu. Peki, Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 00:23:00 -
Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde ilk dönem uzaktan eğitim ile tamamlandı. Bahar dönemine kısa süre kala öğrenciler "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını sorguluyor.

Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversiteler ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;

Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Şu an salgının geldiği seyir vakaların, son 2 hafta bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını artırdığı şeklinde.

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