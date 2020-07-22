Üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversitelerin açılacağı tarih
2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Üniversiteler mart ayında uzaktan eğitime geçti. 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesinde milyonlarca öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Öğrenciler “Üniversiteler ne zaman açılacak 2020” , “Üniversitelerin açılacağı tarih açıklandı mı?” , “2020-2021 üniversiteler ne zaman açılır?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler mart ayından sonra uzaktan eğitime geçti. 27-28 Haziran tarihlerinde ise üniversite sınavı yapıldı. Sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Sınav sonrasında ise tercih süreçleri başlayacak. Hem üniversiteye bu sene yerleşecek olanlar hem de üniversite öğrencileri okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
Üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversitelerin açılacağı tarih
Üniversite kayıtları tercih sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacak. Hem bu sene YKS’ye girenler hem de üniversite öğrencileri 2020-2021 eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında henüz Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) açıklama yapılmadı. Ancak kısa süre içinde açıklama yapılması bekleniyor.
Her sene olduğu gibi bu sene de üniversitelerin eylül ayında başlaması bekleniyor.