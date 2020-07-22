Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler mart ayından sonra uzaktan eğitime geçti. 27-28 Haziran tarihlerinde ise üniversite sınavı yapıldı. Sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Sınav sonrasında ise tercih süreçleri başlayacak. Hem üniversiteye bu sene yerleşecek olanlar hem de üniversite öğrencileri okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversitelerin açılacağı tarih

Üniversite kayıtları tercih sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacak. Hem bu sene YKS’ye girenler hem de üniversite öğrencileri 2020-2021 eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında henüz Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) açıklama yapılmadı. Ancak kısa süre içinde açıklama yapılması bekleniyor.

Her sene olduğu gibi bu sene de üniversitelerin eylül ayında başlaması bekleniyor.