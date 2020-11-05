Üniversiteler ne zaman açılacak güncel | Koronavirüs salgını sağlık kadar eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle üniversiteler mart ayında kapandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise online eğitimle başladı. Milyonlarca üniversiteli okullarına ne zaman döneceklerini merak ediyor. Peki, üniversitelerin açılacağı tarih belli mi? | Üniversiteler ne zaman açılır? | Üniversitelerin açılacağı tarih son durum

Üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı?

Hem üniversite öğrencileri hem de öğrenci kentlerinde bulunan esnaf sık sık internette yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Konu hakkında birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise eğitimle ilgili kararların gelecek üç hafta içerisinde salgının durumuyla netleşeceğini ifade etmişti.

Kısa bir süre içerisinde üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.