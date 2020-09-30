Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 1 Ekim’de açılacak mı?

YÖK, üniversitelerin 1 Ekim’den sonra açılacağını duyurmasından sonra Sağlık Bakanlığı devreye girdi ve salgına atıfta bulunarak, güz döneminde yüz yüze eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğu nispette uzaktan eğitimle yapılması gerektiği vurgulanırken, uygulamalı eğitimlerin zorunluğu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi gerektiğinin altı çizildi. Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda üniversitelerin güz dönemi uzaktan eğitimle devam edilmesi gerektiği tavsiye edilirken, YÖK ise uzaktan eğitimin üniversite rektörlerine ait olduğunu açıkladı. İşte YÖK’ten gelen o açıklama:

Sağlık Bakanlığı’nın üniversitelerin uzaktan eğitimle devam etmesine yönelik tavsiye kararı: