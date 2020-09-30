  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 1 Ekim’de açılacak mı?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 1 Ekim’de açılacak mı?

Üniversiteler 1 Ekim’de açılacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. YÖK’ten yapılan açıklamada üniversiteler 1 Ekim’den sonra açılacağı duyrulmuştu. Sağlık Bakanlığının tavsiyesi ise üniversitelerin güz dönemi eğitimlerini uzaktan eğitim olarak yapmaları yönünde. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 1 Ekim’de uzaktan eğitimle mi açılacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 09:39:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 1 Ekim’de açılacak mı?

YÖK, üniversitelerin 1 Ekim’den sonra açılacağını duyurmasından sonra Sağlık Bakanlığı devreye girdi ve salgına atıfta bulunarak, güz döneminde yüz yüze eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğu nispette uzaktan eğitimle yapılması gerektiği vurgulanırken, uygulamalı eğitimlerin zorunluğu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi gerektiğinin altı çizildi. Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda üniversitelerin güz dönemi uzaktan eğitimle devam edilmesi gerektiği tavsiye edilirken, YÖK ise uzaktan eğitimin üniversite rektörlerine ait olduğunu açıkladı. İşte YÖK’ten gelen o açıklama:

 

Sağlık Bakanlığı’nın üniversitelerin uzaktan eğitimle devam etmesine yönelik tavsiye kararı:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman'ın başlamasına sayılı günler kala ayrılık cevabı
Medya

Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman'ın başlamasına sayılı günler kala ayrılık cevabı

Kuruluş Osman'da yeni sezonda rol alacak olan Cüneyt Arkın, sağlığı el verdiğince diziye devam edeceğini açıkladı.
Gündem

"Azerbaycan'a asker gönderilecek mi?" Türkiye'den flaş açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kendisine yöneltilen "Türkiye, Azerbaycan'a asker gönderecek mi?" sorusuna cevap verdi.
Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'dan Rusya ve ABD'ye çağrı
Dünya

Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'dan Rusya ve ABD'ye çağrı

Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov, Rusya ve ABD’ye Nükleer silahlanma konusunda çağrı yaptı. 'Durumlar endişe verici' diyen Gorbaçov, Malta ..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay