Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite yüz yüze eğtim ne zaman?

Koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerde uzaktan eğitim devam ediyor. Yurt genelindeki binlerce öğrenci, üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun cevabını arıyor. İşte konuyla ilgili son durum... Koronavirüs vaka sayısında geçtiğimiz aylarda yaşanan düşüşle beraber Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kademeli yüz yüze eğitime geçilmişti. O dönem açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.’ demişti. Ancak yeni tedbirlerle beraber yeniden online eğitim sistemine geçildi. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Hürriyet Yazarı Nuran Çakmakçı'ya özel açıklamalarda bulundu. İşte Nuran Çakmakçı’nın konu ile ilgili yazısı: Başkan Saraç’a öğrencilerin en merak ettiği soruyu da sordum: Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte cevabı: “YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online’a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük.