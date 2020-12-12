Yüz yüze eğitim ne zaman? | Koronavirüs salgını hayatın her alanını olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlanmadı. Milyonlarca üniversiteli uzaktan eğitimin ne zaman sona ereceğini, okullarına ne zaman kavuşacağını merak ediyor. Peki, üniversiteler ayın kaçında başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak son durum

Üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı yönünde henüz bir açıklama bulunmuyor. Üniversiteler uzaktan eğitime devam ediyor. Pek çok üniversitede sınavlar online olarak başladı.

Uzmanlar, milyonlarca öğrencinin şehir değiştirecek olması sebebiyle şimdilik üniversitelerin açılmasının uygun olmadığını belirtiyor. Üniversitelerin açılacağı tarih açıklandığında haberimizde yer alacak.