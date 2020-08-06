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Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak 2020

Üniversiteler ayın kaçında açılacak? Üniversite öğrencileri ve bu sene ilk kez bir programa yerleşecek olanlar üniversitelerin ne zaman ayın kaçında açılacağını araştırmaya başladı. Milyonlarca kişi “Üniversiteler ne zaman açılır?” , “Üniversitelerin açılacağı tarih 2020” , “Üniversiteler ağustos ayında mı açılacak?” , “Eylül ayında üniversiteler açılacak mı?” , “2020 üniversiteler ne zaman açılacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 12:03:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak 2020

Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçları 27 Temmuz’da ilan edildi. Tercih aşamasından sonra üniversite kayıtları başlayacak. Üniversite öğrencileri ve bu sene bir programa yerleşecek olanlar okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı.

Üniversiteler ne zaman açılacak 2020

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak kayıt tarihleri göz önünde bulundurulduğunda üniversitelerin eylül ayında açılması bekleniyor.

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