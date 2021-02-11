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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgınından bu yana en çok merak edilen konulardan biri de üniversitelerde yüz yüze eğitim konusu oldu. Bir süredir online olarak eğitime devam edilen üniversitelerde Bahar döneminde nasıl eğitim görüleceği merak ediliyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 20:49:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitim kararı ilk olarak MEB'den gelmişti. Binlerce yüksek öğretim öğrencisi de üniversitelerin açılacağı tarihi bekliyor. Öğrenciler, 'YÖK'ten açıklama geldi mi, üniversiteler bahar döneminde açılacak mı?' sorularını araştırıyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yüksek öğretim kurumlarının yüz yüze eğitime geçişine ilişkin bir anket çalışmasını başlattıklarını bildirmişti. Buna göre, "Küresel salgın sürecinde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla 'öğrenci' ve 'akademisyenlerimize' yönelik bir anket düzenleyeceğiz. Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek. Yeni YÖK olarak, üniversiteler ve diğer paydaşlarımızın görüşlerine sık sık başvuruyor, sonuçlarını karar alma süreçlerine yansıtıyoruz. Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarımıza ışık tutacaktır. Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşacağız. Bu açıdan anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Üniversitelerin açılacağı tarih hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından merak edilirken, YÖK tarafından henüz kesin bir tarih verilmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Şubat Bilim Kurulu toplantısı sonrası üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Koca, ''Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız.'' dedi.

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