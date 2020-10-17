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Eğitim Üniversiteler Kasım'da mı açılacak?
Eğitim

Üniversiteler Kasım'da mı açılacak?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu. Üniversitelerde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında online eğitim ile Güz dönemine başladı. Ancak okulların kademeli açılması kararının ardından Üniversitelerde de yüz yüze eğitime geçileceği konuşuluyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılır? Kasım ayında üniversiteler açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-17 19:28:00 -
Üniversiteler Kasım'da mı açılacak?

Bilindiği gibi, Başkan Erdoğan, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Bu haberin ardından üniversite öğrencileri üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını araştırıyor.

Üniversiteler Kasım'da açılır mı?

Başkan Erdoğan açıklamasında "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "YÖK Anadolu Projesi, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin giderilmesini hedefliyor. Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz." dedi.

Erdoğan, "YÖK Sanal Laboratuvar Projesi ile genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilebilecek." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Ancak YÖK tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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