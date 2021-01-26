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Eğitim Üniversiteler bahar döneminde açılıyor mu? Üniversitelerin açılacağı tarih son durum
Eğitim

Üniversiteler bahar döneminde açılıyor mu? Üniversitelerin açılacağı tarih son durum

Üniversiteler açılıyor mu? koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlayamadı. Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitime ne zaman başlayacaklarını araştırıyor. Peki, YÖK açıklama yaptı mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 14:47:00 -
Üniversiteler bahar döneminde açılıyor mu? Üniversitelerin açılacağı tarih son durum

Yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgını eğitim alanını son derece olumsuz etkiledi. Üniversite öğrencileri uzun zamandır yüz yüze eğitime katılamıyor. Öğrenciler okullarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlar? 

Üniversiteler bahar döneminde açılıyor mu? Üniversitelerin açılacağı tarih son durum

YÖK Başkanı Yekta Saraç konu hakkında son olarak yaptığı açıklamada, "Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca YÖK, öğretim üyelerinin de aşılama sıralamasında öncelikli olarak yer alması talebinde bulunmuştu.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı tarihle ilgili net bir açıklama bulunmuyor. Konunun kabine toplantısında gündeme gelmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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