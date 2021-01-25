Üniversiteler ne zaman açılıyor? Koronavirüs salgını pek çok alanı olumsuz etkiledi. Güz döneminde üniversiteler salgın sebebiyle yüz yüze eğitime başlamadı. Milyonlarca öğrenci, üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversiteler ayın kaçında açılacak?

Milyonlarca üniversiteli yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. YÖK'ün üniversitelerin açılması için bakanlıktan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında görev alan akademik ve idari personelin aşılanması için yazı gönderdi. Söz konusu yazıda "Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır” denildi.

Kabine toplantısında üniversitelerin bahar döneminde yüz yüze eğitime geçip geçmeme konusunun görüşülmesi bekleniyor.