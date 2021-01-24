Üniversiteler açılıyor mu? İkinci dönemde üniversiteler açılacak mı? Son dakika üniversiteler ne zaman açılacak

Üniversitelerin ne zaman açılacağı üniversitelerde okuyan milyonlarca öğrenci tarafından merak edilmeye devam ediliyor. Birinci dönemi korona kısıtlamaları çerçevesinde uzaktan eğitim ile tamamlayan öğrenciler ikinci dönemde yüz yüze eğitimin başlayıp başmaayacağını sorgulamakta. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’tan sonra yüz yüze eğitime geçilebileceğine yönelik ifadelerinin ardından gözler bu kez YÖK’e çevrildi. Zira üniversitede okuyan öğrenciler üniversitelerin ikinci dönemde yüz yüze eğitime başlaması konusunda YÖK’ten gelecek açıklamayı merak ediyordu. YÖK Başkanı Prof. Dr Saraç, son durumu açkıladı.

İkinci dönemde üniversiteler açılacak mı?

Hürriyet Yazarı Nuran Çakmakçı'nın YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'la ilgili 16 Ocak 2021'de yazdığı yazısı şöyle: “YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, sağlıkla ilgili eğitim için aşılama programında kademeli olarak öncelik istediklerini söyledi: “Sağlık Bakanlığı’ndan kademeli bir şekilde aşılama programında öncelik talep ettik. Zira özellikle uygulamalı programlardan başlayarak yüz yüze eğitim, ileride telafisi zor zararlarla karşılaşmamak için önemli. Özellikle sağlık eğitiminde uygulamalı programlarda uygulamalı eğitimin olmaması sağlık hizmeti sunumunda önümüzdeki yıllarda olumsuz durumlar oluşturabilir. Bugün ülkemizin sahip olduğu sağlık sistemi, nitelikli sağlık ordusu ile bu zor sınavı hamdolsun başarı ile veriyor. Dolayısıyla geleceğin sağlık ordusunun da yine aynı nitelikle donatılması gerekli. Bu hususu da Sağlık Bakanlığı’na anlatacağız. Bakanlığın da en doğru yönlendirmeyi yapacağına ve ellerindeki imkânlar nispetinde yardımcı olacağına inanıyoruz.”

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusuna Saraç'ın cevabı şu şekilde oldu: “YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online’a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." demişti.