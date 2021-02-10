Üniversiteler bahar döneminde açılıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. YÖK, bahar döneminde yüz yüze eğitime geçebilmek için Sağlık Bakanlığı’na bir yazı gönderdi. Sağlık Bakanlığı’nın cevabı uzun zamandır bekleniyordu. Konu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversiteler hakkında açıklamada bulundu. Peki, yüz yüze eğitim üniversitelerde başlayacak mı?

Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin açılacağı tarih son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversitelerle ilgili “Son iki haftada vakalarda artış yaşandı. Yüz yüze eğitimin başlamasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim” dedi.