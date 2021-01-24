Yüz yüze eğitim ne zaman YÖK | Koronavirüs salgını nedeniyle üniversiteler güz döneminde kapılarını açmadı. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle eğitimlerini sürdürdü. Öğrenciler ve üniversite şehirlerindeki esnaf yüz yüze eğitiminin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı?

Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılır?

Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitime ne zaman başlayacaklarını merak ediyor. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak YÖK konu hakkında çalışmalarını sürdürüyor. YÖK, “Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu” hazırladı.

Ayrıca YÖK'ün üniversitelerin açılması için bakanlıktan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında görev alan akademik ve idari personelin aşılanması için yazı gönderdi. Söz konusu yazıda "Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır” denildi.