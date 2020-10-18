Koronavirüs ekonomiden eğitime pek çok alanı etkiledi. Mart ayında üniversiteler uzaktan eğiteme geçti. Güz döneminde de henüz yüz yüze eğitim başlamadı. İlkokul, ortaokul ve liselerin kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte milyonlarca üniversiteli ‘Üniversiteler ne zaman açılacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler açılacak mı son dakika

Üniversitelerin geleceği hakkında kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve yüz yüze eğitimin kısa süre sonra başlayacağının sinyallerini vermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk’e konuştu. Koca, “Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak” dedi.