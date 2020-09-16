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Eğitim Üniversiteler açılacak mı? Hangi üniversite uzaktan eğitime geçti?
Eğitim

Üniversiteler açılacak mı? Hangi üniversite uzaktan eğitime geçti?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi üniversite uzatan eğitime geçti? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapmayacak? YÖK üniversiteler ne zaman açılacak? Gibi sorular binlerce üniversite öğrencisi tarafından sorgulanmakta.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 08:35:00 - 2020-09-16 09:27:39
Üniversiteler açılacak mı? Hangi üniversite uzaktan eğitime geçti?

Koronavirüs salgını nedeniyle üniversite açılış tarihleri de merak edilmeye başlandı. YÖK, üniversitelerin 1 Ekim’den sonra açılacağını açıklamıştı. Son dönemde günlük koronavirüs salgın tablosundaki rakamlar yüksek çıkmaya devam ediyor. 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle açılan okulların 21 Eylül’den itibaren belirli sınıflarda kademeli olarak yüz yüze eğitim başlayacak. Okulların açılması kademeli olarak gerçekleştirilirken üniversitelerin ne zaman açılacağı da yine merak edilen konular arasında. Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda üniversitelerin güz dönemi uzaktan eğitimle devam edilmesi gerektiği tavsiye edilirken, YÖK ise uzaktan eğitimin üniversite rektörlerine ait olduğunu açıkladı. YÖK’ün bu açıklamasından sonra binlerce öğrenci okudukları ya da okuyacakları üniversitelerin ne zaman açılacağını, hangi üniversitenin uzaktan eğitime geçtiğini araştırmaya başladı. 2020-2021eğitim yılının başlangıç tarihi ne zaman?  İşte detaylar.

YÖK, üniversitelerin 1 Ekim’den sonra açılacağını duyurmasından sonra Sağlık Bakanlığı devreye girdi ve salgına atıfta bulunarak, güz döneminde yüz yüze eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğu nispette uzaktan eğitimle yapılması gerektiği vurgulanırken, uygulamalı eğitimlerin zorunluğu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi gerektiğinin altı çizildi. İşte Sağlık Bakanlığı’nın üniversitelerin uzaktan eğitimle devam etmesine yönelik tavsiye kararı:

Hangi üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak?

Sağlık Bakanlığı’nın uzaktan eğitime ilişkin tavsiye kararından sonra bazı üniversiteler uzaktan eğitime geçtiklerini duyurdu. Hangi üniversitenin uzaktan eğitim yapacağını merak eden öğrenciler okudukları üniversitenin yüz yüze mi yoksa uzaktan eğitimle mi eğitim öğretime devam edeceğini merak ediyor. İşte uzaktan eğitime geçen üniversite isimleri:

Trakya Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Batman Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mimar Sinan Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Konya Teknik Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

İskenderun Teknik Üniversitesi

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