Üniversitede iş garantili sürücülük programı: YÖK kontenjanı 25'ten 30'a çıkardı

Lojistik sektöründe uzun yıllardır yaşanan nitelikli sürücü krizine çözüm sunmak amacıyla Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Derneği (LODER) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin iş birliğiyle başlatılan Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Programı, mezunlarına doğrudan iş garantisi sunuyor. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversite tercih kılavuzuna eklediği meslek yüksekokulu düzeyindeki programın kontenjanı bu yıl 25'ten 30'a çıkarıldı.

Teorik ve pratik eğitimi bir arada veren program önümüzdeki sene ilk mezunlarını verecek. Program, sektördeki “iş bulamayan şoför olur” algısını kırmayı ve mesleğin itibarını yükseltmeyi hedefliyor.

Çalıştayla başlayan dosya YÖK kitapçığına girdi

Sektör temsilcilerinin girişimiyle hazırlanan dosyanın YÖK tarafından onaylandığını belirten LODER Yönetim Kurulu Başkanı Kayıhan Özdemir Turan, sürecin başlangıcını şöyle anlattı: “4-5 yıl önce sektörün uzun yıllardır dile getirdiği 'şoför bulamıyoruz' sorusuna cevap olmak adına Lojistik Derneği önderliğinde bir çalıştay gerçekleştirdik.”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden hocaların katıldığı çalıştayın ardından hazırlanan dosya YÖK'e sunuldu. Turan'a göre program geçen sene Haziran ayı itibarıyla YÖK'ün üniversite kitapçığında yer aldı. Hazırlık sürecinde firmaların da yazılarıyla katkı verdiğini belirten Turan, mezunları doğrudan istihdam etmek üzere hazır olan programın başarılı öğrencilerini beklediğini aktardı: “Sektörde mezun olduktan sonra iş garantisi olan nadir programlardan bir tanesi bu olacak diyebiliriz.”

“Sürücülük mesleği çok değerli”

Mesleğin toplumdaki algısını değiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Turan, uluslararası ve ulusal karayolu taşımacılığında sürücülerin çok önemli bir payı olduğunu söyledi. Toplumda yerleşmiş “herhangi bir iş yapamayan gençlerimiz için en azından şoför olursun” tanımının doğru olmadığını kaydeden Turan, sürücülüğü uluslararası boyutuyla ülkenin temsil edildiği bir görev olarak tanımladı.

Turan'a göre gençlerin bu programı üniversite mezunu olarak tamamlaması, yabancı dil bilgisine ve mevzuata hakim olmaları, mesleğe toplum nezdinde de değer katacak.

3+1 modeli: son sömestrde 14 hafta şirkette çalışma

Programın dünyada ve Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Türkiye'deki iç taşımaların yüzde 90'ının karayolu ile yapıldığını, bu ihtiyacı görerek hazırladıkları programla YÖK'e gittiklerini anlattı. Tanyaş, “Bu seneki daha iyi bir haber; kontenjan dolmasına rağmen YÖK bu kontenjanı 25'ten 30'a çıkarttı ve tercih anlamında program dolmuş oldu” diye konuştu.

Tanyaş'a göre programın ana özelliği 3+1 modeli: Öğrenciler 3 sömestr teorik ders görüyor, ancak teorinin içinde de ciddi uygulama var. Kampüs içinde pist, çekici ve yarı römork hibeleri sağlandığını belirten Tanyaş, “bir sürü uygulama dersi olacak” ifadesini kullandı.

Eğitimin son aşamasında öğrenciler doğrudan sahaya inecek. Tanyaş bu bölümü şöyle aktardı: “Son sömestr, yani 14 hafta boyunca bu arkadaşları şirketlere göndererek -hatta sigortası da üniversite tarafından ödenmek üzere- yardımcı şoför gibi çalışmalarını sağlayacağız.”

Tanyaş, programda yalnızca teknik konuların değil, araç ve sürüş güvenliğiyle ilgili ciddi bir eğitimin de yer aldığını bildirdi.