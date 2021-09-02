Üniversite yüz yüze kayıt için gerekli beleler neler? 2021 Üniversite kayıtları için hangi belgeler isteniyor?
Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nerdir 2021? 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerde öğrenim görmeye hak kazanan adaylar açıklanan tarihler arasında isteyen yüz yüze kayıt, isteyen ise elektronik (e kayıt, e devlet üzerinden kayıt, online-çevrimici kayıt) yapabilecekler. Peki üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite yüz yüze kayıt için gerekli beleler neler? Üniversite kayıtları için hangi belgeler isteniyor?
ÖSYM 2021 YKS tercihleri sonucu üniveresitelere yerleşen adaylar; e-Devlet üzerinden Elektronik kayıt (e-kayıt), AKSİS Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden Çevrimiçi (Online) Kayıt veya yerleştikleri programın bağlı bulunduğu birime (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) şahsen başvurarak aşağıda belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. E-Devlet üzerinden Elektronik Kayıt (e-kayıt) ve AKSİS Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden Çevrimiçi (Online) Kayıt’ı öncelikle tercih edilmesi salgın sürecinde tercih edilmekte. Peki 2021 üniversite kayıtları ne zaman?
e devletten üniversite kayıtları ne zaman? E-Devletten Kayıt İşlemleri: 2021 YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına yerleşen adaylardan e-devlet üzerinden kayıt yapacaklar, 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık olan programlarına https://www.turkiye.gov.tr/ web sitesi üzerinden elektronik kayıtlarını (E-Kayıt) yapabileceklerdir. Elektronik kayıt yapan öğrencilerden kayıt tarihleri içerisinde herhangi bir belge talep edilmeyecektir
Elektronik (e kayıt) kayıtlar ne zaman yapılacak 2021?
Üniversite Çevrimiçi (Online) Kayıt İşlemleri: E-devlet üzerinden kayıt yapamayan adaylar, kesin kayıtlarını 6-10 Eylül 2021 (Saat:17.00) tarihleri arasında http://aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden hesap oluşturmak suretiyle kesintisiz bir şekilde yapabileceklerdir.
Üniversite elektronik kayıtları için istenen belgeler neler?
Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında elektronik kayıtlar yapılacak. Elektronik kayıt için istenen belgeler
a) YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi
b) Lise Diploması (2021 yılında mezun olanlar için yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)
c) Nüfus Cüzdanı (önlü-arkalı)
d) Askerlik durumları, Birim öğrenci işleri bürosu görevlileri tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden sorgulanacaktır. Kaydında sakınca bulunan yükümlülerden askerlik durum belgesi istenilecektir.
e) İkamet Adres Beyan Formu E devlet üniversite kayıt için tıklayın
Üniversite kayıtları şahsen ne zaman başlayacak?
Adaylardan; yerleştikleri programın bağlı bulunduğu birime (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) şahsen başvuracak adaylar 6-10 Eylül 2021 (saat 17:00) tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilirler. Yüz yüze üniversite kayıt belgeleri neler?
Şahsen yapılan üniversite kayıtları için istenen belgeler
a) YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi
b) Lise Diploması(2021 yılındamezun olanlariçin yeni tarihlimezuniyet belgesinin aslı(başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)
c) Nüfus Cüzdanı (önlü-arkalı)
d) Askerlik durumları, Birim öğrenci işleri bürosu görevlileri tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden sorgulanacaktır. Kaydında sakınca bulunan yükümlülerden askerlik durum belgesi istenilecektir.
e) İkamet Adres Beyan Formu.