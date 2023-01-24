Üniversite yurdunda skandal! Herkesin önünde cinsel ilişkiye girdiler
Gana’da ortaya çıkan görüntüler "Allah sizi kahretsin" dedirtti. Akra şehrinde yer alan üniversite kampüsünün yurdunda bir çift, iğrenç bir şekilde cinsel ilişkiye girdi. O anları yurdun başka bir binasından görenler kayda aldı.
Gana’da ortaya çıkan görüntüler "Allah sizi kahretsin" dedirtti. Akra şehrinde yer alan üniversite kampüsünün yurdunda bir çift, iğrenç bir şekilde cinsel ilişkiye girdi. O anları yurdun başka bir binasından görenler kayda aldı.
Gana Üniversitesi’ne ait yurttaki görüntüler sosyal medyada adeta bomba etkisi oluşturdu. İsmi açıklanmayan bir çift, odanın camının önünde utanmadan cinsel ilişkiye girdi. Görüntüyü başka binanın balkonundan görenler o anları cep telefonuyla kaydetti.