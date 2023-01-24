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Dünya Üniversite yurdunda skandal! Herkesin önünde cinsel ilişkiye girdiler
Dünya

Üniversite yurdunda skandal! Herkesin önünde cinsel ilişkiye girdiler

Gana’da ortaya çıkan görüntüler "Allah sizi kahretsin" dedirtti. Akra şehrinde yer alan üniversite kampüsünün yurdunda bir çift, iğrenç bir şekilde cinsel ilişkiye girdi. O anları yurdun başka bir binasından görenler kayda aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 20:33:00 -
Üniversite yurdunda skandal! Herkesin önünde cinsel ilişkiye girdiler

 

Gana’da ortaya çıkan görüntüler "Allah sizi kahretsin" dedirtti. Akra şehrinde yer alan üniversite kampüsünün yurdunda bir çift, iğrenç bir şekilde cinsel ilişkiye girdi. O anları yurdun başka bir binasından görenler kayda aldı.

 

Gana Üniversitesi’ne ait yurttaki görüntüler sosyal medyada adeta bomba etkisi oluşturdu. İsmi açıklanmayan bir çift, odanın camının önünde utanmadan cinsel ilişkiye girdi. Görüntüyü başka binanın balkonundan görenler o anları cep telefonuyla kaydetti.

 

 

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Yorumlar

Hamido

Akit ,bu pislikleri neden haber yapıyorsunuz ?eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek içinmi ?
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