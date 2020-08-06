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Eğitim

Üniversite tercihlerinde kaç bin oynar?

YKS başarı sıralaması ne kadar değişir 2020 | Üniversite tercih işlemleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin yerleştirilme işleminde puanları ve başarı sıralamaları önemli bir rol oynuyor. Adaylar sık sık “Başarı sıralamaları ne kadar değişir 2020” , “Puan mı başarı sıralaması mı çok değişir 2020” , “Bu sene başarı sıralaması çok oynar mı 2020” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 10:01:00 -
Üniversite tercihlerinde kaç bin oynar?

Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar 27 Temmuz’da ilan edildi. Adaylar gözlerini şimdi ise tercih sürecine çevirdi. Tercihler 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Sınava girenler bu sene başarı sıralamalarının ne kadar değişebileceğini araştırmaya başladı.

Üniversite tercihlerinde kaç bin oynar?

Üniversite sınavına girenlerin bildiği gibi öğrencilerin yerleşmesinde aldıkları puan ve başarı sıralamaları son derece önemlidir. Açıklanan kontenjan taban puan ve başarı sıralamaları bir önceki seneye ait olduğu için öğrenciler bu değerlerin ne kadar değişebileceğini merak ediyor. Eğitim uzmanları puanların değişikliğinin daha yüksek olduğunu ancak başarı sıralamalarının büyük oranlarda değişmesinin mümkün görünmediğini ifade ediyor.

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