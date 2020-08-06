Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar 27 Temmuz’da ilan edildi. Adaylar gözlerini şimdi ise tercih sürecine çevirdi. Tercihler 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Sınava girenler bu sene başarı sıralamalarının ne kadar değişebileceğini araştırmaya başladı.

Üniversite tercihlerinde kaç bin oynar?

Üniversite sınavına girenlerin bildiği gibi öğrencilerin yerleşmesinde aldıkları puan ve başarı sıralamaları son derece önemlidir. Açıklanan kontenjan taban puan ve başarı sıralamaları bir önceki seneye ait olduğu için öğrenciler bu değerlerin ne kadar değişebileceğini merak ediyor. Eğitim uzmanları puanların değişikliğinin daha yüksek olduğunu ancak başarı sıralamalarının büyük oranlarda değişmesinin mümkün görünmediğini ifade ediyor.