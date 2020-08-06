YKS 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ise 27 Temmuz’da açıklandı. Gözler tercih sürecine çevrildi. Öğrenciler tercihlerin ne zaman başlayacağını kaç gün süreceğini araştırmaya başladı.

Üniversite tercihleri son gün ne zaman 2020

Üniversite tercih süreci 6 Ağustos’ta başladı. Tercih işlemleri 14 Ağustos 23:59’da sona erecek.

Üniversite tercihleri nasıl yapılıyor?

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Adaylar yükseköğretim programlarına nasıl yerleştirilecektir?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2020-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

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