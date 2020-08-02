Bu sene YKS koronavirüs salgınının gölgesinde yapıldı. 27-28 Haziran tarihlerinde yapılan sınavın sonuçları 27 Temmuz’da açıklandı. Öğrenciler tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Üniversite tercihleri ne zaman? | YKS tercihleri ne zaman 2020

Üniversite tercihleri 6 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos 23.59’da sona erecek.

Üniversite tercihleri nasıl yapılacak 2020

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin “osym.gov.tr” internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.